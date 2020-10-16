Верховний Суд скасував рішення про виправдання чоловіка, обвинувачуваного у вбивстві матері 

За послідовної позиції прокурорів Луганської обласної прокуратури та за участі прокурорів Управління підтримання публічного обвинувачення в суді Офісу Генерального прокурора Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду скасовано рішення апеляційного суду про виправдання громадянина, який вчинив умисне вбивство своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Таким чином, суд погодився з доводами касаційних скарг потерпілої й прокурора та призначив новий судовий розгляд в Луганському апеляційному суді.

Стороною обвинувачення у суді першої інстанції доведено, що в березні 2016 року мешканець Біловодського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту на ґрунті особистих неприязних відносин вдарив свою матір ножем в шию, що призвело до її смерті.

Старобільський районний суд Луганської області, надавши належну оцінку доказам, погодився щодо доведеності вини обвинуваченого у вчиненні злочину та засудив чоловіка до 12 років позбавлення волі.

У свою чергу, Луганський апеляційний суд задовольнив апеляцію сторони захисту, скасував вирок суду першої інстанції та закрив провадження у зв’язку з відсутністю, на думку колегії суддів, достатніх доказів для доведення винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримати.

Про результати апеляційного перегляду кримінального провадження буде поінформовано додатково.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури