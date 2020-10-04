Запорізькі оперативники протягом доби затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Тяжкий злочин з корисливих мотивів скоїв сусід потерпілої. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

1 жовтня близько 15:30 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Новокузнецькій виявлено труп власниці 1980 року народження з ознаками насильницької смерті і слідами асфіксії.

На місце події негайно виїхали керівництво обласного главку, слідчо-оперативна група, оперативники Комунарського відділення поліції та Управління карного розшуку.

Співробітники поліції провели невідкладний комплекс оперативно-пошукових та слідчих дій з метою розкриття тяжкого злочину.

На місці події правоохоронці зібрали речові докази, провели поквартирний обхід будинку, опитали можливих свідків події та встановили перебіг подій того дня з точністю майже по хвилинах.

Поліцейські з’ясували, що жінка проживала з 10-річним сином і того дня вони збиралися в гості до дідуся. Однак, онук зателефонував йому і сказав, що повернувся зі школи, але мама не відчиняє двері. Чоловік приїхав і виявив в квартирі тіло доньки, після чого викликав поліцію.

«Підтвердження знайшла головна версія поліцейських – умисне вбивство з корисливих мотивів. На це вказувало, що з приміщення квартири зникли мобільний телефон, два ноутбуки з документами, 650 євро, 1000 гривень, чотири банківські картки та навіть продукти харчування,»- розповів тимчасово виконувач обов’язки Комунарського відідлення поліції Євген Щербіна.

Вранці наступного дня працівники поліції встановили особу підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився 20-річний сусід потерпілої. В ході слідчих дій встановлено, що він дочекався жінку біля ліфту, вдарив її по голові, забрав ключі від квартири та затягнувши жертву всередину, задушив. Далі зловмисник виніс з оселі все цінне майно і втік.

Затримали зловмисника оперативники Комунарського відділення поліції та Управління карного розшуку на орендованій квартирі в Олександрівському районі Запоріжжя та вилучили речові докази вчинення злочину.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення йому про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Запорізької області