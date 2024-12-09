В Одесі затримали 20-річного підпалювача чужого авто

За виконану «роботу» молодикові обіцяли чималі гроші. Впродовж доби правоохоронці затримали зловмисника. Наразі він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років в’язниці.

Днями одеські поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Академіка Сахарова поблизу житлових багатоповерхівок горить автомобіль Volkswagen Touareg. Пожежу помітив син власника позашляховика та викликав рятувальників. Співробітники ДСНС ліквідували пожежу, обійшлося без потерпілих.

Співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі працівниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області впродовж доби встановили, що до пожежі причетний 20-річний місцевий мешканець, який навмисно підпалив транспортний засіб.

Поліцейські з’ясували, що під час пошуку «легкого заробітку» чоловік відгукнувся в соціальній мережі на пропозицію підпалити чужий автомобіль. На вимогу куратора він облив відповідне авто легкозаймистою рідиною та підпалив. Свої дії зловмисник зафіксував на відео для підтвердження виконаного «завдання».

Попередньо, правопорушник завдав власнику збитків майже на пів мільйона гривень.

Обіцяної винагороди одесит так і не отримав, натомість найближчі 10 років може провести за ґратами. Саме таке покарання передбачає інкримінована йому стаття Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Поліція вкотре закликає громадян бути свідомими та пам’ятати, що гонитва за «легкими грошима» може призвести до позбавлення волі.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1