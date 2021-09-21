На Харківщині затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві співмешканки

Як з’ясувалось, після скоєного зловмисник перевдягнувся та намагався приховати сліди злочину.

19 вересня близько 19:30 до поліції звернулася мешканка міста Красноград, яка повідомила, що її 41-річний син виявив тіло своєї співмешканки за місцем їх проживання.

Під час проведення огляду місця події на тілі 35-річної загиблої правоохоронці виявили колото-різане поранення, а також чоловічі штани зі слідами крові.

Слідчі встановили, що під час застілля між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого 41-річний чоловік наніс жінці ножове поранення кухонним ножем. Речові докази вилучено.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до слідчого ізолятору.

За даним фактом слідчим відділом Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області