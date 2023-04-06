9 років проведе за ґратами вбивця рідної матері

Немирівський районний суд призначив покарання 35-річному підсудному, причетному до нанесення палицею несумісних з життям ушкоджень 69-річній жінці.

Злочин стався 10 жовтня 2021 року в будинку потерпілої на території Немирівської громади.

На тілі 69-річної пенсіонерки правоохоронці виявили численні гематоми, синці та забої, а під час огляду будинку – сліди крові.

Причетність до побиття матері обвинувачений, з якою вони спільно проживали, категорично заперечував. Однак зібрані поліцейськими речові докази довели причетність сина до злочину.

Поліцейські влітку 2021 року також документували факт побиття чоловіком матері, тоді його дії кваліфікували за статтею 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції визнав підсудного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та призначити остаточне покарання шляхом часткового складання призначених покарань у виді 9 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області