Адвокат та його спільник вимагали від підприємця $30 тис. хабаря за оренду озера

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату та його спільнику за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані вимагали від фізичної особи – підприємця 30 тис. доларів США. За цю суму вони обіцяли вплинути на службових осіб однієї із сільських рад з метою виділення в оренду озера на території Бучанського району.

Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання оговореної суми.

До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура