Підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі: за матеріалами БЕБ судитимуть трьох волинян

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи осіб, які незаконно виготовляли та реалізовували тютюнові вироби.

За даними слідства, місцевий житель облаштував підпільне виробництво сигарет у приміщенні їдальні колишнього дитячого табору, що розташований у Луцькому районі. До незаконної діяльності фігурант залучив двох спільників.

Сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання, складники та сировину замовляли через інтернет. Готову продукцію фасували у пачки, на які наносили підроблені марки акцизного податку, надруковані на звичайному принтері. Після цього фальсифікат продавали.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину та готову продукцію. Загальна вартість вилучених товарів становить близько 800 тисяч гривень. На все майно накладено арешт.

Детективи БЕБ повідомили про підозру фігурантам справи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, збут підакцизних товарів, вчинене організованою групою). Крім того, організатору незаконної діяльності інкриміновано ч. 1 ст. 199 (виготовлення та використання підроблених марок акцизного податку). Наразі обвинувальний акт щодо трьох підозрюваних скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво — прокурори Волинської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки України