Підприємця підозрюють у заволодінні коштами під час будівництва дитячого спортмайданчика

За процесуального керівництва Великобурлуцького відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру підприємцю за фактом заволодіння чужим майном та за фактом службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році між сільською радою Великобурлуцького району Харківської області та підприємцем укладено договір на облаштування сучасного багатофункціонального вуличного спортивного майданчика.



За результатом проведеної роботи складено акти виконаних робіт, в які підприємець вніс недостовірні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт та застосованих будівельних матеріалів.

Відповідно до висновку комісійної експертизи, невідповідність фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації складає близько 190 тис. грн.



Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури