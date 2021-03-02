На Тернопільщині молодик погрожував поліцейським вбивством

За погрозу вбивством та незаконне зберігання наркотичної речовини нестиме відповідальність житель Почаєва.

Двома кримінальними провадженнями закінчився сімейний конфлікт в одній почаївській родині. А якщо експертиза підтвердить, що зброя, яка була в руках зловмисника, – бойова – слідчі інкримінують підозрюваному ще одну статтю Кримінального кодексу.

До поліцейських з проханням втихомирити нетверезого сина звернулися батьки 30-річного мешканця Почаєва. Молодий чоловік влаштував скандал, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Проте поліцейських, що прибули на виклик, зловмисник теж по особливому прийняв – зі зброєю в руках.

Зі свідчень правоохоронців, що були в групі реагування, 30-річний мешканець Почаєва після профілактичної бесіди з приводу сімейного конфлікту, вийшов з будинку на вулицю з предметом, схожим на зброю, і почав погрожувати поліцейським вбивством. Правоохоронці викликали на підмогу спецпризначенців КОРДу, Зловмисника було обеззброєно.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили та вилучили у зловмисника предмет, ззовні схожий на муляж мушкета, та пістолет іноземного виробництва. Також під час обшуку помешкання було знайдено майже кілограм речовини рослинного походження, схожої на коноплю. Усі речові докази направлено на експертизу.

За фактом погрози вбивством щодо співробітників поліції 30-річному почаївчанину оголошено підозру (частина 1 статті 345 ККУ). Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 2 статті 309. Розслідування триває. // Галас