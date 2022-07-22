У Києві викрили діяльність двох борделів (фото)

Одне із місць розпусти було замасковане під лазню. Організувала «бізнес» 39-річна уродженка Вінничини, а допомагала їй 52-річна киянка, яка працювала адміністратором. За організацію незаконного бізнесу із надання сексуальних послуг спільницям загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі Печерського управління поліції спільно із працівниками управління міграційної поліції столичного главку та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури викрили та припинили діяльність двох місць розпусти на території Києва.

Як повідомив начальник слідчого відділення з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського управління поліції Андрій Мацько, приміщення, де надавалися послуги сексуального характеру, функціонували на вулиці Миколи Шепелєва та на вулиці Флоренції:

«Одне з таких місць було замасковане під лазню, а інше знаходилось у квартирі. Ми встановили, що організувала дорослі розваги для чоловіків 39-річна уродженка Вінничини, а її спільниця 52-річна киянка виконувала функції адміністратора та диспетчера – приймала дзвінки та гроші від клієнтів. Інформацію про свою діяльність вони викладали в мережі Інтернет. Для «роботи» підбирали молодих жінок, які перебували в скрутному матеріальному становищі. За послуги інтимного характеру чоловіки платили 2 000 грн. У закладі позмінно працювало від 2 до 9 дівчат».

У ході проведення контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали «на гарячому» адміністраторку та організаторку бізнесу під час отримання грошей за сексуальні послуги. Жінок затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованих обшуків за місцем розташування борделів та місцем проживання затриманих були вилучені речові докази, серед яких чорнові записи із графіком роботи жінок, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, гроші та банківські картки.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

«За погодженням із Печерської окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманим про підозру та направили клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до семи років», – додав Андрій Мацько.

Відділ комунікації поліції Києва