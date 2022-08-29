Суд ув’язнив солдата за побиття заступника командира військової частини

Богунський районний суд Житомира ув’язнив військового за насильство над начальником.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 12 серпня.

24 лютого обвинувачений був мобілізований, зарахований до особового складу однієї з військових частин і призначений кулеметником.

За матеріалами справи, 19 квітня солдат, перебуваючи у внутрішньому дворі адмінбудівлі військової частини, розпочав словесну суперечку з одним із військових, поводив себе агресивно, вживав нецензурні вислови, розмахував руками, а також систематично звертався до військового на «ти».

Заступник командира частини усно наказав солдату заспокоїтись, дотримуватися вимог Статутів ЗСУ і зробити два кроки назад.

Проте обвинувачений не послухався та вдарив начальника правою рукою, вдягнутою у тактичну рукавицю з пластмасовими вставками, по обличчю та шиї, а також штовхнув підполковника в груди. Той отримав тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю. Сказав, що у той день між ним та лейтенантом дійсно виник конфлікт через приїзд до нього цивільної дружини. У вчиненому розкаявся, сказав, що шкодує, просив вибачення у потерпілого.

Визнання вини та розкаяння суд визнав обставинами, що пом`якшують покарання, а обтяжуючих не встановив.

Також суд врахував, що обвинувачений є особою молодого віку, має цивільну дружину, яка з його слів вагітна, за місцем реєстрації характеризується посередньо, за місцем служби — негативно, до адміністративної відповідальності не притягувався, критично оцінює свої дії.

За даними судово-психологічно-психіатричної експертизи, на час вчинення злочину обвинувачений виявляв клінічні ознаки органічного розладу особистості. Однак це не є тяжким психічним розладом. Чоловік міг усвідомлювати свої дії, але не повною мірою керувати ними. На даний час він не потребує примусових заходів.

У квітні цього року цей громадянин засуджувався за шахрайство до 240 годин громадських робіт. Суд врахував, що він скоїв новий умисний тяжкий злочин, не відбувши попереднє покарання. А, отже, належних висновків для себе не зробив та вперто не бажає виправлятися.

Військовослужбовця засудили на 2 роки та 2 дні позбавлення волі, приєднавши частково невідбуте раніше покарання.