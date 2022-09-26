На Хмельниччині до 14 з половиною років ув’язнення засудили вінничанина за розбійний напад на сім’ю підприємців

Хмельницький апеляційний суд збільшив покарання 38-річному чоловікові з 9 до 10 з половиною років. А в сумі з покаранням за злочини, вчинені у Вінницькій області, зловмисник отримав 14 з половиною років ув’язнення.

Події мали місце у серпні 2014 року. Вранці засуджений разом із подільниками, одягнені в чорні маски та рукавички, перелізли через паркан домогосподарства та вдерлися до спальні, де спало подружжя. Зловмисники намагалися дезорієнтувати потерпілих за допомогою перцевого газу, проте чоловік з дружиною почали чинити опір. На допомогу також прийшла їхня донька.

Сім’я так відчайдушно захищалась, що розбійники, врешті, покинули будинок, залишивши на місці більшість знарядь вчинення злочину.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду вінничанина було засуджено до 9 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла. Це рішення було оскаржено в апеляції, і термін ув’язнення збільшили до 10 з половиною років.

Та оскільки засудженого притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів ще й на території Вінницької області, остаточне покарання йому призначено у вигляді 14 з половиною років в’язниці з конфіскацією усього майна, окрім житла.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області