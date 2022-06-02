Судитимуть прикарпатця, який придбав для перепродажу 13 600 літрів фальсифікованого спирту

Під процесуальним керівництвом Косівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ( ч.1 ст.204 КК України).

За даними слідства, зловмисник з метою реалізації придбав на ринку в місті Чернівці незаконно виготовлений спирт та привіз його до нежитлового приміщення в Рожнівській територіальній громаді. В ході обшуків вилучено 13,6 тис. л спирту, який не відповідає вимогам держстандартів.

Наразі розслідування стосовно нього завершено, справу передано до суду.

Довідково: санкцією ч.1 ст.204 КК України за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів передбачено покарання у виді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Івано-Франківська обласна прокуратура