Судитимуть прикарпатця, який придбав для перепродажу 13 600 літрів фальсифікованого спирту
Під процесуальним керівництвом Косівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ( ч.1 ст.204 КК України).
За даними слідства, зловмисник з метою реалізації придбав на ринку в місті Чернівці незаконно виготовлений спирт та привіз його до нежитлового приміщення в Рожнівській територіальній громаді. В ході обшуків вилучено 13,6 тис. л спирту, який не відповідає вимогам держстандартів.
Наразі розслідування стосовно нього завершено, справу передано до суду.
Довідково: санкцією ч.1 ст.204 КК України за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів передбачено покарання у виді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet