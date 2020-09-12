У районі ООС блоковано виробництво та збут марихуани на мільйони гривень

У районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники Служби безпеки України викрили нарколабораторії з повного циклу вирощування та обробки елітних сортів марихуани.

За даними слідства, наркобізнес організували двоє мешканців Луганщини – колишній боєць одного із добровольчих батальйонів та кримінальник. Підпільні плантації знаходилися на території їхніх домогосподарств у Привіллі та Золотому. Наркотики ділки вирощували у теплицях методом гідропоніки, обробляли та фасували для збуту замовникам із Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей. Клієнтів підшукували через інтернет, «товар» доставляли поштою або через кур’єрів.

Обох зловмисників правоохоронці затримали у нарколабораторіях під час підготовки до реалізації «товару».

У ході проведення обшуків за місцями розташування підпільних теплиць оперативники вилучили обладнання для вирощування наркотиків, понад тисячу саджанців наркомістких рослин, 10 кілограмів посівного матеріалу, півтори сотні кущів конопель та вже підготовлений до збуту товар. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків становить 4,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2. ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Викриття наркоділків проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

СБУ