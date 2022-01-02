На сельской дискотеке женщина отобрала нож у «воздыхателя» и смертельно ранила его

В Николаевском районе полицейские задержали 30-летнюю женщину, которая смертельно ранила знакомого в сельском доме культуры.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около шести часов утра. По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия», – рассказали в полиции.

Полицейские доставили злоумышленницу в отделение полиции, где следователи задержали ее в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. // Преступности.НЕТ