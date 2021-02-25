Поліцейські викрили бордель, який працював в орендованій квартирі у Дніпрі

Під час обшуку у квартирі по пр. Фабра правоохоронці виявили трьох жінок, які надавали клієнтам послуги сексуального характеру.

Обшуки провели поліцейські управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівником слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції 19 лютого.

Під час слідчих заходів у квартирах перебували три жінки віком 32, 42 та 46 років. Поліцейські встановили, що вони орендували квартиру та створили умови для зайняття проституцією. Для реклами своєї діяльності публікували в Інтернеті оголошення про надання інтимних послуг. В ході обшуку з квартир вилучили мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти, отримані від клієнтів за надання інтимних послуг, та інші речові докази.

Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлена роль кожної жінки до створення та утримання місця розпусти. Організаторкам борделю загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво), що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області