На Львівщині судитимуть покидька, який роками ґвалтував малолітню дівчинку

Прокурорами Золочівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38-річного чоловіка за фактами зґвалтування малолітньої особи ( ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, упродовж п’яти років мешканець одного із сіл Львівщини неодноразово ґвалтував малолітню дівчинку.

Чоловік проживав в одному будинку разом з рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Останніх часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю дорослих, систематично ґвалтував одну з дівчаток.

Сексуальне насильство над потерпілою почалося коли їй було всього лиш 7 років.

Після зґвалтувань чоловік застосовував психологічний тиск та погрози до малолітньої, щоби та мовчала і не розказувала нікому про вчинене.

Дівчинка самостійно повідомила правоохоронців про вчинення стосовно неї злочинів.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури