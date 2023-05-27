Житель Вінниці вчиняв домашнє насильство відносно своєї дружини та дітей

Кривдник вчиняв відносно своєї родини фізичне та психологічне насильство. У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські повідомили зловмиснику про підозру. За таке правопорушення йому загрожує до двох років позбавлення волі.

За словами заступника начальника сектору протидії домашньому насильству Євгенія Скоромця, 39-річний мешканець обласного центру тривалий час вчиняв домашнє насильство відносно своєї дружини. У присутності своїх малолітніх дітей чоловік вчиняв фізичне насильство та принижував честь і гідність жінки.

Поліцейські неодноразово складали на порушника адміністративні матеріали та виносили термінові заборонні приписи, але чоловік продовжував чинити свої протиправні дії.

За систематичне вчинення домашнього насильства слідчими Вінницького районного управління поліції кривднику повідомлено про підозру за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України (Домашнє насильство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Якщо ви або ваші знайомі стали жертвою домашнього насильства – не зволікайте, негайно звертайтесь до поліції та телефонуйте за номером 102, адже ігнорування цієї проблеми може призвести прикрих наслідків!

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(За матеріалами Вінницького РУП)