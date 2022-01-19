Підприємця судитимуть за привласнення коштів під час ремонту лікарні

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Аміла Омарова, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2018 року між комунальним некомерційним підприємством «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова» Харківської міської ради та підприємцем укладено договір на закупівлю робіт з капітального ремонту фасаду.

Підрядник завищив вартість фактично виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, чим спричинив збитки державі на суму понад 140 тис. грн.

Підприємець вніс недостовірні відомості до офіційних документів, підписав та передав їх уповноваженій особі замовника.

19 січня 2022 року окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт стосовно службової особи до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури