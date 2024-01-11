В одержанні хабарів за непритягнення до кримінальної відповідальності викрито працівників суду

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру секретарю судового засідання та помічнику судді одного з районних судів Вінниччини за фактом одержання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані – секретар судового засідання та помічник судді, вимагали і в подальшому одержали неправомірну вигоду для себе в розмірі 1 500 доларів США від обвинуваченого за вплив на суддю одного з районних судів Вінницької області за постановлення вироку та призначення покарання останньому не пов’язаного з позбавлення волі.

На даний час підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурори уже звернулися до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюєть слідчі слідчого управлінням ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури