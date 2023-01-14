У Києві викрили ворожих агітаторів, які поширювали російську пропаганду про війну в Україні

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність двох мешканців Києва, які у соціальних мережах розповсюджували ворожі пропагандистські матеріали про «неонацистські» загони та війська НАТО в Україні.

Вказані дописи активно використовувалися «рупорами» кремля для викривленого висвітлення подій в нашій державі та створення фейкових новин.

Досудовим слідством встановлено, що зловмисники – 40-річний уродженець Одещини та 37-річний переселенець з Луганської області, які наразі мешкають у столиці.

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисники публічно підтримали російську агресію. У своїх дописах вони дискредитували військовослужбовців ЗСУ та учасників Сил оборони, звинувачували Євроатлантичних партнерів по безпековому блоку у тиску на росію. Натомість виправдовували воєнні злочини окупантів та стверджували, що «спецоперація» скоро пошириться на сусідні європейські країни.

Також серед першоджерел, які інтернет-агітатори використовували для своїх публікацій, були проросійські телеграм-канали в «Telegram» та «Вконтакте». Це, зокрема, «соловьев», «мария захарова», «анатолий шарий», «немеzида» та інші.

У подальшому російські пропагандисти подавали такі перепости у своїх пабліках, як «нецензуровану владою думку» простого народу.

Співробітники Служби безпеки провели обшуки за місцями мешкання зловмисників у Святошинському районі столиці та вилучили електронні ґаджети з доказами їх протиправної діяльності.

За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу.

За висновками експертів Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, публікації виправдовують, визнають правомірною, а також глорифікують осіб, які задіяні в збройній агресії російської федерації проти України, тим самим вони загрожують державній безпеці.

У одного зі зловмисників оперативники виявили телефонну переписку з абонентами рф, особи останніх наразі встановлюються. Також чоловік зберігав сувеніри та нагороди фсб рф.

Слідчі СБУ довели, що зловмисники вчинили злочини на шкоду інформаційній безпеці людини і громадянина, суспільства та держави. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1,3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Наразі пропагандистські акаунти заблоковано. До суду скеровано клопотання щодо обрання затриманим міри запобіжних заходів.

Викриття пропагандистів проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та ДКІБ СБУ за процесуального керівництва Київської та обласної прокуратур.

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області