Стрельба из автомата у ночного клуба в Дубно: один человек убит (фото)

В городе Дубно Ровенской области в ночь на 8 января был застрелен 23-летний фельдшер Руслан Самолюк, а его убийцу идентифицировали как 34-летнего Рустама Тошева и объявили в розыск. По данным правоохранителей, он может быть вооружен автоматом Калашникова.

О его возможном местонахождении просят информировать полицию по телефону +38 067 362 58 56 или же на «горячую линию» 102.

Инцидент произошел у ночного клуба «Дуплет», где ночью отдыхало несколько компаний. Изрядно опьянев, 34-летний местный житель начал вести себя неадекватно, и, получив несколько тычков в драке с другими отдыхающими, решил им отомстить. Для этого он отправился домой и вернулся уже с автоматом.

После стрельбы, оказавшейся роковой для 23-летнего Самолюка, Тошев пытался скрыться на своем внедорожнике, однако сначала протаранил авто на стоянке, а затем и вовсе въехал в стену. Оставив автомобиль, злоумышленник скрылся.

По факту умышленного убийства полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»