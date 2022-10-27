Київські оперативники затримали двох чоловіків, які переховувались після вчинення злочинів

Одному з фігурантів суд призначив покарання – п’ять років позбавлення волі, проте той переховувався від виконання вироку. Інший правопорушник не з’являвся на судовий розгляд справи, у якій він є обвинуваченим.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники відділу організації розшукової роботи управління карного розшуку поліції Києва спільно з працівниками Оболонського управління поліції затримали двох чоловіків, які переховувались від суду за вчинення тяжких тілесних ушкоджень.

Правопорушники – це 34-річний та 36-річний місцеві мешканці.

Поліцейські з’ясували, що один із підозрюваних у 2018 році накинувся з ножем на свого знайомого та поранив його. Обвинувальний акт щодо фігуранта за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, був скерований до суду, який призначив йому покарання у вигляді п’яти років тюремного ув’язнення. Проте чоловік не з’являвся до суду для виконання вироку та переховується у квартирі своєї знайомої. Правоохоронці затримали його та доставили до слідчого ізолятора для подальшого перевезення до в’язниці.

Інший чоловік з кулаками накинувся на товариша та кілька разів вдарив його по голові. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України було скеровано до суду, проте чоловік не з’являвся на розгляд справи. Поліцейські встановили, що фігурант переховується у своєї знайомої в Київській області, де у подальшому його затримали. Суд вирішує питання щодо зміни чоловіку запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва