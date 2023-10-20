Підприємець-перевізник допоміг незаконно виїхати за кордон 18 чоловікам

Підприємець, маючи особистий доступ до інформаційної бази, за певну винагороду вносив до неї дані чоловіків. Надалі як резервні водії міжнародних рейсів ці особи безперешкодно виїжджали за межі країни.

Ще одну схему незаконного перетину кордону ліквідували оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції та детективи ГУНП в Одеській області. Встановлено, що до її організації причетний місцевий підприємець, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. Він допомагав чоловікам призовного віку виїхати до країн до Румунії та Молдови через різні пункти пропуску.

Підприємець фіктивно влаштовував їх водіями та вносив відповідні дані до інформаційної бази. Як резервні водії міжнародних рейсів чоловіки безперешкодно виїжджали за межі країни. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж червня 2022 року – травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23-х до 57-ми років.

19 жовтня в Ізмаїлі оперативники та детективи поліції спільно з оперативним підрозділом 17 прикордонного загону та Одеською обласною прокуратурою затримали організатора «схеми» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також провели обшуки за місцями мешкання підприємця та осіб, які можуть бути причетні до оборудки, в офісних приміщеннях підприємства.

На підставі отриманих доказів підприємцю-перевізнику повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 та 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

За незаконний підробіток на підозрюваного може чекати до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо: одеські поліцейські затримали організатора злочинної схеми перетину кордону, який за 12 000 доларів США фіктивно одружував ухилянтів на жінках з інвалідністю.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України