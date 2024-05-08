Двох правоохоронців зі Старобільщини судитимуть за державну зраду

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох правоохоронців за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф дізнавач та старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Старобільського райуправління поліції ГУНП в Луганській області зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Обвинувачені добровільно вступили до незаконно створеного «Старобільського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

Фігуранти присягнули на вірність агресору, отримали форму та вогнепальну зброю.

Вони обійняли рядові посади.

Під час «служби» обвинувачені беззаперечно виконують злочинні накази та розпорядження вищого керівництва.

Наразі їх оголошено в розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід ‒ співробітники управління внутрішньої безпеки у Луганській області ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури