В Днепре полиция вычислила 12-летнего «минера» школы

Ученик из Днепра позвонил в полицию и сообщил о минировании школы в Новокодакском районе. Как оказалось, сообщение было ложным, и теперь родителей «шутника» привлекут к ответственности.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

31 января в 10 утра в полицию поступило сообщение о том. что одна из школ в Новокодакском районе заминирована. Из учебного заведения срочно эвакуировали около 300-х детей и персонал, после чего сотрудники взрывотехники и кинологи обследовали здание школы и близлежащую территорию. В итоге никаких взрывных или опасных устройств обнаружено не было.

Полицейские быстро установили личность сообщившего о минировании школы — им оказался ученик 7 класса другой школы в том же районе. В присутствии своих родителей мальчик сказал, что таким образом пошутил, и о последствиях своей «шутки» не догадывался.

За ложное сообщение о минировании школы на родителей ребенка сотрудники ювенальной превенции составили адмипротокол по ст. 184 КУоАП (Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей). Теперь родителям школьника грозит штраф.

Полиция также призывает родителей провести с детьми беседы о недопустимости таких шуток и объяснить им, что ложный вызов полиции является нарушением закона. Также за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность по ст. 259 УК Украины.