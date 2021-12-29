На Луганщині група іноземних «туристів» намагалася незаконно перетнути кордон з РФ

Прикордонники спільно зі співробітниками СБУ ефективно протидіють нелегальній міграції на державному кордоні.

Учора вночі військовослужбовці Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, за випереджувальною інформацією оперативних співробітників, затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох осіб. Усі затримані виявилися громадянами Узбекистану. Порушники мали на меті незаконно перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску, оскільки мали заборону в’їзду на територію Росії.

Завдяки рішучим діям прикордонники «мандрівників» затримали.

Стосовно іноземців складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП, де вчинення правопорушення групою осіб обставиною, яка обтяжує покарання.

За передноворічну подорож, яка так і не втілилась у життя, громадян Узбекистану чекає адміністративна відповідальності та примусове повернення до країни походження.

ДПСУ