В Укрзалізниці викрили новий епізод корупції на закупівлях на суму понад ₴200 мільйонів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили новий випадок масштабної корупції в “Укрзалізниці”, пов’язаної з закупівлями газу на 206 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У справі вже повідомили про підозру 4 особам.

Основою схеми став базовий договір закупівлі, до якого підписувались додаткові угоди.

“Це використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки”, – йдеться в роз’ясненні Нацагентства.

Схема діяла з 2016 по 2020 роки, розслідування антикорупційні органи розпочали у лютому 2020 року.

До кримінальної відповідальності на зараз притягується майже кожен очільник філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця”, який очолював підприємство з 2015 року і донині – загалом це 8 осіб.

Філія здійснює централізовані закупівлі для УЗ.

“НАБУ неодноразово зверталось до уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними”, – резюмували в Агентстві. // Економічна правда