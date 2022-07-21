$4000 за непритягнення до кримінальної відповідальності – судитимуть ексначальника відділу поліції на Одещині
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного із відділів поліції ГУНП в Одеській області за фактом скоєння корупційного злочину (ч. 3 ст. 368 КК України).
Нагадаємо, що правоохоронець, який раніше виконував обов’язки начальника відділу, в день призначення керівником, вимагав та одержав від громадянина України 4 тис дол США хабара за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів.
Під час передачі неправомірних коштів поліцейського затримано «на гарячому».
Наразі обвинувачений звільнений з правоохоронних органів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Одеської обласної прокуратури