Жителя Черкащини засуджено за вчинення низки майнових злочинів

За публічного обвинувачення прокурорів Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури засуджено жителя міста Канева за вчинення ряду майнових злочинів (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 246 КК України).

Прокурор у суді довів, що 39-річний канівчанин з метою власного збагачення, скориставшись довірливими стосунками з потерпілим, під вигаданим приводом попросив у нього мобільний телефон, не маючи намір його повертати.

Отримавши ґаджет, зловмисник, відійшов нібито у своїх справах і не повернувся.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, чоловік скоїв низку крадіжок в місцевих магазинах, крав алкогольні напої, продукти харчування та електроінструмент.

Крім того, перебуваючи на території Канівського природного заповідника навчально-наукового центру «Інституту біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який знаходиться в адміністративних межах м. Канева, за допомогою ручної пилки здійснив незаконну порубку дерев.

Вироком Канівського міськрайонного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні ряду вказаних злочинів та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури