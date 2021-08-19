Задержан мужчина, который пытался поджечь себя и офис «Черниговгаза»
В Чернигове задержали мужчину, который угрожал совершить самосожжение. Заодно он планировал сжечь офис «Черниговгаза».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранителей вызвали около 14:00. Поступило сообщение о том, что у здания газовой компании неизвестный мужчина разлил топливо и угрожает поджечь себя и офис.
Полицейские, прибывшие на место, отобрали у мужчины спички и горючее вещество. Жизни и здоровью гражданина, персонала и посетителей учреждения ничего не угрожает.
Полиция установила, что побудило гражданина прибегнуть к таким действиям: 61-летний черниговец несколько дней назад остался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле газовой компании.