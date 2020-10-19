Поліція столичної області затримала посадовця під час отримання ним неправомірної вигоди 

Працівник однієї з сільських рад Бориспільського району, зловживаючи службовим становищем, вимагав та отримав від підприємця неправомірну вигоду у сумі тисяча доларів США. Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Задокументували злочинну діяльність службовця працівники Слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

Встановлено, що землевпорядник вимагав гроші за позитивне вирішення питання щодо винесення рішення на розробку паспорту під розміщення кіоску для випікання та продажу хлібобулочних виробів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру зловмиснику.

Відділ комунікації поліції Київської області