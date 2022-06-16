На Миколаївщині судитимуть шахрая, який «продавав» неіснуючу військову амуніцію

Первомайська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного жителя м. Первомайськ за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що зловмисник створив фейковий акаунт та розмістив оголошення про продаж військової амуніції — шоломів, розгрузок, бронежилетів та інше. Головною умовою була повна оплата неіснуючого товару.

У такий спосіб зловмисник ошукав волонтера із Дніпра, який замовив 15 військових шоломів на суму 99 тис грн. Кошти потерпілий перевів на рахунок афериста, який той оформив на підставну особу. Після отримання грошей він одразу зник та видалив акаунт.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Миколаївська обласна прокуратура