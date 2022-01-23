Python стал сейчас самым популярным языком программирования

Согласно последнему индексу Tiobe, Python в настоящее время является самым популярным языком программирования в мире. Навыки программирования сегодня нужны везде, а затем нужен язык, который прост в обращении и изучении, почти для всех, у кого короткие циклы разработки и на нем легко разрабатывать. И он считает, что Python выполняет эту задачу, это подтверждает и огромная популярность курсов по изучению Python https://zecourse.com/category/python.

Сейчас на Python приходится 11,3% поисковых запросов в Интернете, на C, занявшем второе место, — 11,2%, а на Java — 10,5%. Python вышел в лидеры, в связи с чем два других языка потеряли несколько процентных пунктов.

«Впервые за более чем 20 лет у нас новый лидер — язык программирования Python. Многолетняя гегемония с Java и C подошла к концу», — пишет Пол Янсен, глава Tiobe Software.

Стремительный рост Python частично объясняется тем фактом, что язык стал популярным для машинного обучения, а эта область стремительно развивается. «Python, который начинался как простой язык сценариев в качестве альтернативы Perl, созрел. Его простота изучения, большое количество библиотек и тот факт, что он распространился на все возможные области, сделали его сегодня самым популярным языком программирования», — пишет Пол Дженсен.

Будущее за данными

Около 90 процентов всех данных в мире были получены за последние два-три года. Мобильные телефоны, социальные сети, устройства IoT, бизнес-транзакции и данные из систем позиционирования — это лишь несколько примеров источников данных, количество которых растет в геометрической прогрессии. С большими объемами данных также открываются новые конкурентные преимущества, и многим компаниям необходимо изменить свой способ обработки и анализа данных, чтобы извлекать ценные идеи и знания в качестве основы для стратегических решений.

По мере того, как наш мир становится все более цифровым, также формируется все большее количество данных. Это привело к тому, что многие компании осознали большую ценность работы, основанной на данных, но немногие знают, как следует использовать и анализировать данные на практике. Роль Data Scientist широка и распространяется на такие области, как бизнес-аналитика, анализ облачных сервисов, планирование обслуживания, маркетинг, программирование и разработка систем. Другими словами, Data Scientist похож на бизнес-аналитика по своей роли, с той разницей, что Data Scientist мыслит более широко и исследует более крупные и сложные источники данных с помощью новых методов, способов мышления и инструментов. Поэтому курсы изучения популярных языков программирования стали такими востребованными, значительное влияние на это оказала и пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения. Все бросились изучать Python, так как появился спрос на такие специальности как:

Специалист по данным.

Аналитик бизнес-аналитики.

Аналитик данных. Что изучают Обычно, курс Python для науки о данных охватывает основные концепции программирования на Python и объясняет анализ данных, машинное обучение, визуализацию данных, веб-скрапинг и обработку естественного языка. Студент получает полное представление о различных пакетах и ​​библиотеках, необходимых для выполнения аспектов анализа данных а также научится: Выполнять анализ данных и манипулировать структурами данных и инструментами, предоставляемыми в различных программных пакетах.

Понимать контролируемых и неконтролируемых моделей обучения, таких как линейная регрессия, логистическая регрессия, кластеры, уменьшение размеров, K-NN и конвейер

Глубокому пониманию процессов информатики, работы с данными, исследования данных, визуализации данных, построения гипотез и проверки.

Искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое обучение, становятся все более популярными понятиями. Кажется, что это что-то из будущего, но оно используется все больше и больше во всех сферах жизни. Не только в Интернете и не только в компьютерном мире.