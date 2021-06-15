На Запоріжжі поліцейські викрили браконьєра та вилучили 270 кг незаконно виловленої риби

Співробітники кримінальної поліції відділу № 1 Запорізького районного управління спільно з водною поліцією припинили незаконну діяльність місцевого мешканця, який займався масовим виловим риби. Вилучено більше 270 кг рибин карася, які відпущені у природнє середовище. Сума збитків, завдана державі, становить 35 тисяч гривень.

В рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест», співробітниками кримінальної поліції відділу № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області була отримана оперативна інформація про те, що місцевий мешканець займається незаконним масовим виловим риби.

11 червня працівники поліції відділу №1 Запорізького районного управління спільно з водною поліцією та співробітниками інспекції рибоохоронного патруля провели санкціонований обшук на території домоволодіння чоловіка. Поліцейські виявили великий басейн для риби з водозливами, відливами, спорядженими решітками для утримання риби.

Крім того, вилучено три металеві конструкції з сіткою «Павук» для масового відлову риби, дві ванни з рибою карась загальною вагою більше 170 кг, басейн з рибою карась вагою більше 100 кг, а також електронні ваги, блокнот з чорновими записами. Сума загального збитку державі становить близько 35 тисяч гривень.

«Встановлено, що порушник ловив рибу з річки, після цього випускав її в басейн з чистою водою, щоб позбутися неприємного запаху, а потім реалізовував на місцевих ринках. Вся риба знаходилась в живому стані, її було відпущено у природнє середовище. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України», — розповів начальник відділу поліції № 1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області Олександр Гордієнко.

Вирішується питання оголошення фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області