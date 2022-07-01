Рівненська поліція розслідує будівельну аферу на 17 мільйонів гривень

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у заволодінні коштами громадян. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліцейські викрили власника приватного товариства, основний вид діяльності якого — будівництво житлових і не житлових приміщень, на заволодінні та розтраті коштів громадян. За попередньою змовою із колишнім директором цієї фірми, із серпня 2018 по січень 2020 року він укладав договори купівлі–продажу майнових прав на квартири в об’єкті будівництва житлового комплексу у Рівному. Від майбутніх власників помешкань вони отримували кошти: частиною — заволоділи, з яких певну суму вже витратили.

Зловмисники заволоділи коштами 38 громадян, загальна сума складає понад 17 мільйонів гривень. Відтак, кошти на будівництво не виділялися, а на одній із чотирьох секцій житлового комплексу зведення будинку так і не розпочалося.

Слідчі слідчого управління спільно зі слідчими Рівненського РУП зібрали достатньо доказів їхньої злочинної діяльності і за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури та за оперативного супроводу працівників сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП повідомили про підозру власнику та директору товариства за частинами 4, 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Рівненської області