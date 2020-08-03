Жителя Винницкой области будут судить за умышленное убийство военнослужащего

Перед судом предстанет житель города Бар Винницкой области, обвиняемый в умышленном убийстве военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

«25.05.2020, около 22 часов, обвиняемый, находясь на улице одного из сел Барского района, во время словесного конфликта, имея умысел на противоправное причинение смерти другому человеку, нанес тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых 38-летний потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина с места преступления скрылся, однако через несколько дней был задержан в Могилев-Подольском районе области.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога», — добавили в прокуратуре.