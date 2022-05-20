На Львівщині оперативно затримали двох грабіжників

Правоохоронці котре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Так, 19 травня, близько 21.00, до поліції надійшло повідомлення від 38-річного мешканця Червонограда про те, що на вулиці на нього напав невідомий чоловік.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники Червоноградського районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, у дворі будинку по вулиці Шевченка невідомий чоловік, застосувавши фізичне насильство, заволодів майном потерпілого та втік. Невдовзі оперативники кримінальної поліції встановили особу зловмисника, 22-річного місцевого мешканця, та затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у затриманого вилучено.

Цього ж дня, близько 21.30, до поліції звернулася жителька міста Сокаль та повідомила, що невідомий заволодів майном її сина у дворі будинку по вулиці Шептицького.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника, раніше судимого 23-річного мешканця одного з сіл району, та затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучено.

За фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудові розслідування тривають.

Відділ комунікації поліції Львівської області