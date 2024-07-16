Підприємець продавав воду замість добрив, отримуючи багатомільйонні бюджетні відшкодування

БЕБ повідомило про підозру директора компанії, який заволодів більш ніж 33 млн грн з бюджету, експортуючи воду замість добрив.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директора товариства, який вніс до документів неправдиву інформацію та подав заяви на бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі понад 33 млн грн.

Повідомляється, що компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову.

Надалі підприємство фіктивно закупило у заводу 730 тонн біодобрив загальною вартістю 900 млн грн та експортувало ємності з рідиною відповідно до умов контракту.

Однак замість добрив в цих ємностях була вода. Це підтвердили експертизи, призначені в рамках досудового розслідування.

Зазначається, що директор компанії подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33,6 млн грн. Проте документи, які слугували для цього підставою, містили неправдиві відомості про поставлений товар.

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Оскільки наразі фігурант провадження перебуває за кордоном, детективи вживають заходи щодо вручення йому підозри в рамках міжнародного співробітництва. // Економічна правда