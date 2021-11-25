Житель Київщини вдарив рідного сина сокирою по голові

23 листопада у селі Шевченкове Броварського району близько 22 години батько під час словесної суперечки сокирою вдарив сина по голові.

Також у будинку знаходилася мати, яка і викликала швидку медичну допомогу. Медики госпіталізували 26-річного потерпілого до броварської лікарні.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Як з’ясувалося, у будинку проживає розлучене літнє подружжя спільно із сином. Конфлікти між чоловіками виникали періодично. Того вечора між рідними теж виникла сварка, і у розпалі емоцій 61-річний батько схопив сокиру та завдав синові удар по голові.

Наразі поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст.208 КПК України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За скоєне батькові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Запобіжний захід обере суд.

Поліція Київської області