На Херсонщині двоє безхатченків убили товариша по чарці

В одному із сіл Херсонського району на зупинці громадського транспорту звичайним перехожим було виявлено на смерть забитого чоловіка. На тілі загиблого безхатченка не залишилося живого місця.

Працівниками карного розшуку Херсонщини проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та встановлено, що до вчинення злочину причетні два чоловіка, які теж ведуть бродяжницький спосіб життя.

З’ясовано, що напередодні потерпілий, спільно з двома фігурантами вживав спирті напої. Під час застілля і виник конфлікт, який закінчився забиттям 52-річного чоловіка. Оперативники встановили місцезнаходження зловмисників і затримали їх. Вирішується питання обрання затриманим запобіжних заходів — тримання під вартою. // Вартові еспресо