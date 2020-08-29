Похищение 4-летней девочки под Киевом: задержанному объявлено о подозрении в совершении трех преступлений

Злоумышленнику, который похитил 4-летнюю девочку в Борисполе, Киевская область, объявлено о подозрении в совершении трех преступлений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ст. 15 (покушение на уголовное преступление) ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине — лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Меру пресечения молодому человеку изберет суд. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. // УНН