«Вора в законі» на прізвисько «Лаша Сван» взято під варту
Таке рішення сьогодні, 21 травня, прийняв Печерський районний суд міста Києва.
60 діб тримання під вартою без права внесення застави. «Лашу Свана» взято під варту в залі суду.
Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі «вора в законі» — ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо: 20 травня поліцейські вилучили кошти «злодійського общака», а це — понад 3,2 млн дол. США.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України