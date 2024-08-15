На Звягельщині керівник фірми привласнив понад мільйон гривень на реконструкції даху гімназії

Слідчі встановили, що 58-річний директор підрядного товариства використовував для виконання ремонтних робіт низькоякісні матеріали. Водночас в офіційних документах він вказував завищену вартість, таким чином поклавши у власну кишеню бюджетні кошти.

У липні минулого року між товариством з обмеженою відповідальністю та навчальним закладом, розташованим у м. Звягелі, було укладено договір про реконструкцію даху. Обумовлена вартість робіт складала понад 6,3 мільйона гривень.

Слідчі Звягельського райвідділу поліції з’ясували, що для проведення вказаних робіт директор товариства придбав металопрофіль, який не відповідав проєктній документації та умовам договору підряду: будматеріали мали значно гіршу якість та технічні характеристики. Ці обставини підтвердили висновки відповідних експертиз.

Водночас підрядник вносив до кошторисної документації завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, свідомо завищуючи їх. Керівниця навчального закладу, яка не була обізнана у протиправних намірах чоловіка, візувала всі надані їй документи. Тож по завершенню робіт на рахунок підрядника були здійснено відповідну оплату.

За таких обставин директор підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною бюджетних коштів у понад 1, 1 мільйона гривень.

За результатами зібраних доказів та проведених експертних досліджень слідчі поліції оголосили фігуранту про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень:

привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України);

службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України).

Днями слідчі Звягельського райвідділу поліції завершили досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснювала Звягельська окружна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в області.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Звягельський районний відділ поліції