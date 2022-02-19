На Закарпатті затримали групу зловмисників, які організували канал нелегальної міграції до ЄС

В ході тривалих оперативних заходів співробітники поліції Закарпаття спільно з працівниками СБУ та військовослужбовцями Державної прикордонної служби заблокували канал нелегальної міграції до країн Європейського Союзу.

Правоохоронці встановили, що група осіб з числа місцевих мешканців допомагали нелегалам, в тому числі з країн з підвищеною терористичною загрозою, незаконного переправлятися через кордон поза пунктами пропуску в межах Берегівського району. Більше того, один із групи супроводжував своїх клієнтів після незаконного перетину кордону і на території іноземної держави.

До моменту переправлення всі їх клієнти знаходилися вдома в організаторів такої протиправної діяльності. Кожному із замовників такі послуги коштували близько 10 тисяч доларів.

Вчора, 18 лютого, правоохоронці попередили спробу незаконного перетину кордону та затримали трьох громадян Азії та їх переправників вдома у одного з фігурантів. Зловмисники саме готувалися до останнього етапу скоєння злочину – перетину «зеленого кордону».

Чотирьох закарпатців, які причетні до організації каналу нелегальної міграції, затримали в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі поліції Виноградова, за процесуального керівництва прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваним загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області