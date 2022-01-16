Поліцейські Івано-Франківщини розшукали підозрюваного, який втік з-під варти

Підозрюваний втік із приміщення Івано-Франківського міського суду 30 грудня 2021 року, після того, як йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його розшукали і затримали оперативники обласної поліції Івано-Франківщини у Львові.

Впродовж двох тижнів поліцейські встановлювали місцезнаходження 37-річного мешканця Львівщини. Як результат, 14 січня працівники карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області за силової підтримки спецпризначенців РПОП затримали зловмисника у Львові, де він переховувався на одній із квартир багатоповерхівки, що здавалася в оренду подобово.

Нагадаємо, зловмисник раніше судимий, він підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йдеться про такі шахрайські схеми щодо громадян, як «ваш родич потрапив у поліцію і йому потрібна допомога».

Після затримання, львів’янину судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.

Крім того, правоохоронці встановлюють коло осіб, які ймовірно допомагали зловмиснику переховуватися цей період часу.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини