Бывшую судью из Крыма будут судить за содействие в оккупации полуострова

Прокуратура АР Крым и города Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи, перешла на службу к незаконно созданным судебным органам России и способствовала оккупации полуострова.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

“Прокуратура АР Крым и города Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена)”, — говорится в сообщении.

Установлено, что бывшая судья Апелляционного суда АР Крым после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу к незаконно созданным судебным органам государства — оккупанта. Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, незаконно руководствуясь законодательством РФ принимала противоправные решения. Таким образом она способствовала оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины.

“В том числе, в составе незаконно созданного „Верховного суда Республики Крым Российской Федерации“ принимала „судебные решения“ по делам по российскому законодательству. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет”, — говорится в сообщении.