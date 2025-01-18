Проведено 270 обшуків: поліцейські повідомили про підозру фігурантам, які незаконно переправляли чоловіків через держкордон

Правоохоронці викрили десятки злочинних схем у 19 регіонах. Серед зловмисників переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему «Шлях», а також ділки, які організували «бізнес» на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Також серед викритих осіб адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали «замовлення» від «клієнтів», які бажали виїхати за кордон.

Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Викрили злочинні схеми на території 19 областей працівники міграційної поліції, слідчі Нацполіції, кіберполіцейські, співробітники регіональних підрозділів поліції, а також прикордонники. Процесуальне керівництво за працівниками прокуратур та Офісу генерального прокурора.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо.

Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Департамент комунікації Національної поліції України