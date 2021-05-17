На Харьковщине вымогатель угрожал бизнесмену и требовал несуществующий долг

В Харьковской области полицейские задержали мужчину за вымогательство несуществующего долга у предпринимателя.

В конце марта в полицию обратился 35-летний частный предприниматель, житель города Первомайский, с заявлением о том, что ему угрожали причинить тяжкие телесные повреждения, если он не передаст 3 тысячи долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

По этому факту детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что 32-летний мужчина дважды встречался с бизнесменом и требовал передать ему деньги.

16 мая в ходе проведения контроля над совершением преступления мужчина получил заранее идентифицированные деньги в сумме 3 тысяч долларов и сразу был задержан сотрудниками управления уголовного розыска с привлечением бойцов полка полиции особого назначения. При задержании мужчина пытался избежать ответственности и выбросил часть полученной суммы, оставив при себе одну тысячу долларов. В ходе осмотра места происшествия деньги и личные вещи задержанного изъяли», — рассказали в полиции.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос насчет сообщения ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. // 057.ua