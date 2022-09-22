У КО «Київзеленбуд» було проведено обшуки щодо діяльності підрядних організацій
Співробітники Солом’янського управління ГУ Нацполіції в м. Києві проводять обшуки службових приміщень.
У четвер, 22 вересня, у приміщенні КО «Київзеленбуд» співробітники Солом’янського управління ГУ Нацполіції в Києві проводять обшуки службових приміщень.
Про це повідомляє КО «Київзеленбуд», повідомляє КМДА.
У КО «Київзеленбуд» зазначають, що зараз надають необхідні запитувані наявні документи з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.
Також повідомлялося, що проведено обшук в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.Tweet