У КО «Київзеленбуд» було проведено обшуки щодо діяльності підрядних організацій

Співробітники Солом’янського управління ГУ Нацполіції в м. Києві проводять обшуки службових приміщень.

У четвер, 22 вересня, у приміщенні КО «Київзеленбуд» співробітники Солом’янського управління ГУ Нацполіції в Києві проводять обшуки службових приміщень.

Про це повідомляє КО «Київзеленбуд», повідомляє КМДА.

У КО «Київзеленбуд» зазначають, що зараз надають необхідні запитувані наявні документи з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

Також повідомлялося, що проведено обшук в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.